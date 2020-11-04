В Несвижском районе легковушка наехала на лежащего на дороге мужчину

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе водитель легкового автомобиля наехала на мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 4 ноября в 6.25 в Несвижском районе в пределах городского поселка Городея. 46-летняя женщина на автомобиле "Фольксваген Гольф" наехала на местного жителя, который лежал на проезжей части дороги. В результате 51-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами, учитывая темное время суток и неблагоприятные погодные условия в виде моросящего дождя.

Установлено, что погибший не работал, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Около месяца назад был привлечен к ответственности за нетрезвое нахождение на проезжей части. Кроме того, в 2017 году мужчина получил серьезные травмы, переходя проезжую часть на запрещающий сигнал в состоянии алкогольного опьянения.-0-