В Несвижском районе мужчина совершил суицид в милицейской машине

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе 29 ноября мужчина повесился в милицейской машине. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Суицид мужчина совершил в специальном оборудованном отсеке служебного УАЗа. Милиция выехала в одну их деревень на вызов о скандале, позвонили родственники мужчины. "При его доставлении в Несвижский РУВД все и случилось. Проверку по поводу произошедшего ведет районный отдел Следственного комитета. Мы со своей стороны тоже проводим внутреннюю проверку, выясняем все обстоятельства, имели ли возможность сотрудники милиции предотвратить случившееся", - сказал Евгений Сачек.

Изначально в соцсетях появилась информация, что сотрудники милиции якобы убили мужчину и инсценировали его самоубийство. "Эта информация не соответствует действительности. Распространяющие ее источники не заслуживают доверия", - подчеркнул он.-0-