В Несвижском районе работники сельхозпредприятия похитили запчасти для автомобилей

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из хозяйств Несвижского района выявлены факты хищения запасных частей для автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В период весенне-полевых работ сельскохозяйственных предприятий основное внимание подразделений Несвижского РОВД по борьбе с экономическими преступлениями, охраны общественного правопорядка и государственной автомобильной инспекции сосредоточено на объектах агропромышленного комплекса по мониторингу всех сельскохозяйственных предприятий района, задействованных в посевной кампании 2021 года", - рассказали в УВД.

В ходе мероприятий проводится обследование сельскохозяйственной техники, проверки ее работоспособности, проводятся активные мероприятия по профилактике фактов хищения товарно-материальных ценностей предприятий, в том числе совершаемых самими работниками. Особое внимание уделяется посевному материалу, удобрениям, топливу. Одним из самых распространенных правонарушений в эту пору является хищение топлива и запасных частей для техники хозяйств.

Так, сотрудниками группы БЭП в одном из хозяйств Несвижского района были выявлены факты хищения запасных частей для автомобилей главным инженером и заведующим ремонтной мастерской со склада хозяйства на общую сумму более Br2 тыс. Речь идет в основном о различных комплектующих для автомобилей, которые должностные лица похищали и устанавливали на личный автотранспорт. Чтобы сокрыть хищения имущества, принадлежащего хозяйству, должностные лица давали незаконные указания подчиненным работникам о внесении в отчетные документы ложных сведений об установке похищенных запчастей на технику хозяйства. Таким образом похищенные изделия списывались с баланса.

В отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК.-0-