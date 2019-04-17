В Новогрудке горел цех предприятия

17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар на предприятии по производству полуфабрикатов в Новогрудке, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на предприятии по улице Мицкевича поступило 16 апреля около 9.00. На место направились четыре пожарных расчета.

Горела кровля подсобного помещения, в цехе по переработке мяса было плотное задымление. На момент возгорания цех не эксплуатировался, поскольку в нем проводились ремонтные работы, рассказали в областном управлении МЧС.

На ликвидацию возгорания потребовалось около десяти минут. Бойцы МЧС не допустили распространения огня на цех и другие смежные помещения. Технологический процесс производства не прерывался.

Огнем повреждены около 8 кв.м кровли, а также перекрытие. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки во время ремонтных работ.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС