17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке женщина пыталась купить лекарства по поддельным рецептам. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Покупательница в одной из аптек Новогрудка предъявила два рецепта, чтобы приобрести медпрепараты. Фармацевту бланки показались подозрительными и она сообщила об этом в милицию. Прибывшие оперативники рецепты изъяли и направили на судебную почерковедческую экспертизу в Новогрудский межрайонный отдел ГКСЭ. Выяснилось, что записи на бланках оставила сама покупательница, а данные врача в рецепте вымышленные.

В беседе с правоохранителями покупательница - жительница Лиды 1979 года рождения - пояснила, что купила два бланка рецептов у неизвестного. На них уже стояли угловая печать учреждения здравоохранения Лиды и личная печать врача. Остальные реквизиты и правила по заполнению рецептурных бланков она нашла в интернете и внесла необходимый текст. После этого решила отоварить рецепты в Новогрудке.

По данному факту Новогрудским РОСК возбуждено уголовное дело.-0-