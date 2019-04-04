В Новогрудском районе при сжигании мусора загорелись три дома

4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Три дома горели в Новогрудском районе из-за неосторожного сжигания мусора: огонь мог перекинуться и на храм, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
О пожаре в деревне Делятичи 3 апреля сообщил очевидец. На место незамедлительно отправились расчеты спасателей. Горели три нежилых дома, которые используются под дачи.
"Спасатели ликвидировали возгорание совместно с работниками СПК "Принеманский" и лесхоза. Удалось защитить от огня соседние жилые дома, находящиеся в нескольких метрах от места пожара и не допустить распространения пламени на храм", - рассказали в областном управлении МЧС.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Виновное лицо устанавливается.
В МЧС напомнили, что при порывах ветра разжигание костров может обернуться непоправимыми последствиями.-0-
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