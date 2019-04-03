В Хойникском районе два человека погибли при пожарах в частных домах

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли сегодня утром на пожарах в жилых домах в Хойникском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Хойникского районного подразделения МЧС в 5.37 выехали по сообщению о пожаре дома в деревне Алексичи. К их приезду горела часть кровли, огонь был и внутри деревянного дома. На полу жилой комнаты спасатели нашли обгоревший труп хозяина 1967 года рождения. Мужчина проживал один.

По пути на пожар в Алексичи работники МЧС увидели горящий открытым пламенем жилой дом в деревне Дуброва. Спасатели незамедлительно принялись тушить пожар, запросив дополнительные силы и средства. При проведении разведки звено газодымозащитной службы в жилой комнате обнаружило обгоревший труп мужчины 1956 года рождения.

Пожары ликвидировали, причина устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС