В Новогрудском районе следователи выясняют обстоятельства убийства 46-летней женщины

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства убийства 46-летней женщины в Новогрудском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Вечером 14 октября в милицию поступило сообщение об убийстве 46-летней женщины. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. Информация о криминальном характере смерти женщины подтвердилась.

Предварительно установлено, что женщина вместе с супругом распивала спиртное. После чего между ними на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого 66-летний мужчина нанес жене несколько ударов топором. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, по изъятым объектам назначены экспертизы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия.-0-