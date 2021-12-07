В Новополоцке мужчина жестоко избил овчарку: ему грозит крупный штраф

7 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За избиение собственной собаки житель Новополоцка привлечен к административной ответственности, ему грозит крупный штраф. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел вечером 3 декабря. На видеозаписи с камер наблюдения, которая попала в интернет, видно, как возле подъезда многоквартирного дома неизвестный мужчина жестоко избивает овчарку. Правоохранители установили место совершения правонарушения и самого подозреваемого. Выяснилось, что факт жестокого обращения с животным произошел в одном из домов по ул.Комсомольской. Избил собаку хозяин животного - 28-летний неработающий местный житель. Ранее он уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя.
В отношении новополочанина составлен протокол по ч.1 ст.16.29 (жестокое обращение с животным) КоАП. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 15 базовых величин (1 БВ - Br29).-0-