В Новополоцке на рабочего с высоты упали перила: мужчина погиб

11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке во время ремонта корпуса университета погиб рабочий, на него упала часть перил, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В Новополоцке во время ремонтных работ корпуса Полоцкого государственного университета по ул.Блохина погиб рабочий. По предварительной информации, при демонтаже перил лестничных пролетов работники сбрасывали их с четвертого этажа на землю через окно, но не убедились в безопасности. В результате 54-летний работник, который в этот момент находился внизу, скончался на месте после удара упавшего элемента перил.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа.-0-