В Новополоцке задержали насильника

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патрульные милиционеры задержали насильника в Новополоцке. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Вечером 14 апреля в Новополоцкий ГВОД поступил звонок от местной жительницы. Она рассказала, что возле ее дома на улице Комсомольской кричит девушка и просит о помощи. Незамедлительно на место происшествия были направлены ближайшие наряды.

"Сотрудниками патрульно-постовой службы милиции был задержан житель Гомеля 1980 года рождения. Нетрезвый мужчина пристал на улице к 19-летней девушке и затащил ее в лесной массив неподалеку. Гомельчанин совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера", - проинформировали в УВД. Злоумышленника задержали спустя 15 минут после происшествия.

Мужчина неоднократно судим за хулиганство, нанесение телесных повреждений, в том числе тяжких. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК (насильственные действия сексуального характера).-0-