В Новополоцке житель оборудовал специальное помещение для выращивания конопли

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками областного управления наркоконтроля совместно с оперативниками УВД и Новополоцкого ГОВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 39-летний местный житель. По оперативной информации, мужчина организовал помещение, специально приспособленное для культивирования конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Там он вырастил не менее шести кустов наркосодержащего растения - конопли, из которого получил опасное наркотическое средство - марихуану, а также гашишное масло, которое добавлял в печенье домашнего изготовления.

В ходе осмотра помещения милиционеры обнаружили пять горшков с растениями конопли, лампы, термометр, шланги, вентилятор, гофру.

В отношении новополочанина следователями было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Проверяется его причастность к распространению марихуаны на территории Витебской области.-0-