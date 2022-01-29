В Оршанском районе горел дом, погиб мужчина

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе горел дом, погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"28 января в 8.45 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Юрцево Оршанского района. На пожаре обнаружен погибший гражданин 1952 года рождения, пенсионер. Он проживал в доме с разрешения хозяйки", - рассказали в пресс-службе. Причины пожара и гибели устанавливаются.

В этот же день в 7.18 в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 18 января на пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома на пер.Славянском, 25, в Речице, скончался гражданин 1968 года рождения. Причина пожара устанавливается.-0-