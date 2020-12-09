В Оршанском районе мужчина из ревности поджег две постройки

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, совершенном общеопасным способом, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, ночью 5 декабря в одной из деревень Оршанского района 39-летний мужчина распивал спиртное в различных компаниях со своей супругой. Когда женщина ушла к своему бывшему мужу, мужчина пошел за ней. Он стучал в двери и окна, однако хозяин дома отказался открыть дверь. Тогда мужчина поджег хозяйственные постройки и ушел. Потерпевший увидел пожар и позвонил в МЧС и милицию.

Мужчину задержали в тот же день. На допросе он пояснил, что этот поступок он совершил из-за ревности к своей супруге.

Жителю Оршанского района предъявлено обвинение по ч.2 ст.218 УК. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.-0-

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