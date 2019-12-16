В Оршанском районе мужчина погиб из-за неосторожности при курении в доме

16 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мужчина погиб в Оршанском районе при пожаре, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в доме по улице Бородинской в деревне Корово поступило 15 декабря в 10.29 от правоохранителей. Когда подразделения МЧС приехали, задымления и горения внутри здания не наблюдалось.

Выяснилось, что в доме проживал мужчина. Утром сосед обнаружил задымление в помещении, вошел внутрь и увидел, что горит постель. Постельные принадлежности он вытянул на улицу и потушил их. В доме в кресле нашел своего соседа без признаков жизни, сообщил в милицию.

В результате пожара в доме повреждены кровать и постельные принадлежности, закопчены стены, потолок.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС