В Оршанском районе мужчина стрелял из ружья в племянницу и ее знакомого

4 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства угрозы убийством, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По предварительной информации, вечером 2 января 16-летняя девушка приехала со своими друзьями навестить дедушку в деревню Росский Селец. Во дворе дома ее встретил 30-летний дядя, он был пьяным. Во время разговора мужчина начал угрожать убийством. "Заходя в дом, девушка успела попросить своего знакомого, чтобы тот спасал ее, если услышит крики. Через некоторое время дядя зашел в дом с гладкоствольным охотничьим ружьем и стал заряжать его патронами. Увидев это, племянница закричала и выбежала из дома, а мужчина с заряженным ружьем направился за ней. Знакомый девушки стал удерживать дверь, пока девушка не удалилась на значительное расстояние, после чего сам побежал", - отметила Оксана Лазько.

Подозреваемый позже вышел из дома. Первый раз он выстрелил в направлении убегавших, второй - в воздух. Парню и девушке удалось спастись, они не пострадали. Утром 3 января обратились в правоохранительные органы.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Изъято ружье с патронами, по которым назначены экспертные исследования.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.186 (угроза убийством) УК. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия.-0-