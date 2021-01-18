В Оршанском районе при пожаре дома погибли супруги

Фото МЧС
18 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Супруги-пенсионеры погибли при пожаре в Оршанском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре дома в деревне Пузырево поступило 16 января в 21.46. Горел дом, обрушилась кровля и потолочное перекрытие. Во время тушения работники МЧС под обрушившимися конструкциями дома нашли трупы пожилых мужчины и женщины. Огонь в доме уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и имущество.
По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (оставленная без присмотра пища на плите).-0-