В Оршанском районе столкнулись грузовик и легковушка: два человека погибли

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе возле деревни Нижняя Веравойша столкнулись грузовик и легковушка, два человека погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Авария произошла сегодня около 19.00. Легковой автомобиль Opel Zafira, за рулем которого был 36-летний житель Оршанского района, столкнулся с грузовым тягачом DAF с полуприцепом под управлением 52-летнего жителя Гродненской области.

В ДТП водитель легковушки и его пассажир (2001 года рождения) от полученных травм скончались.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.-0-