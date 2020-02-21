В Оршанском районе женщина в сигаретах обнаружила похожее на ртуть вещество

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центр оперативного управления МЧС от гражданки, находившейся по адресу деревня Бабиничи Оршанского района, поступило сообщение об обнаружении в сигаретах вещества, напоминающего ртуть. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

К месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС. Спасатели с использованием газоанализатора произвели замеры в помещениях дома - содержание паров ртути не выявлено. Емкость с сигаретами временно находится на хранении в подразделении МЧС.-0-