В Орше горела квартира: спасены женщина и ее дочь

17 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше на пожаре работники МЧС спасли женщину и ее дочь, еще четыре человека эвакуированы, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире по улице Мира поступило 16 января в 15.00. Было сильное задымление из окна квартиры на третьем этаже. Хозяйка покинула ее до прибытия подразделений МЧС.
"Работниками МЧС спасены два человека с пятого этажа - женщина и ее дочь-школьница. Самостоятельно выйти из квартиры они не смогли из-за сильного задымления в подъезде. С третьего этажа спасателями эвакуированы четыре человека", - отметили в управлении.
В результате пожара в комнате уничтожены постельные принадлежности, повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-