13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше мужчина с пистолетом гонялся за водителем маршрутки. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел еще 30 ноября: 41-летний местный житель решил проехать на городской маршрутке, не оплачивая проезд. В какой-то момент безбилетник встал с места и начал оскорблять 26-летнего водителя под тем предлогом, что он якобы пропустил свою остановку. Чтобы не подвергать опасности других пассажиров и не попасть в аварию, маршрутчик остановился и потребовал у мужчины выйти из салона. "Вместо этого тот достал из кармана пистолет и начал угрожать. Водитель начал убегать от него и прятаться за маршруткой. Это увидел проезжавший мимо горожанин, который и вызвал милицию. В итоге мужчину задержали", - рассказали в Оршанском РУВД. Уголовное дело возбуждено за угрозу убийством.

По такой же статье дело возбудили в Бресте, где ночью 11 ноября 32-летний житель областного центра напал на таксиста. Машину мужчина вызвал, чтобы поехать в диско-бар. По прибытии на место не рассчитался, а попросил подождать его, чтобы ехать дальше. Таким образом клиент посетил несколько увеселительных заведений и один "ночник", где купил спиртное на одолженные у таксиста деньги. "Очередным пунктом назначения был дом знакомого, которого в итоге там не оказалось. Это разозлило захмелевшего мужчину и он набросился на водителя - стал душить и угрожать расправой. В результате нападения 21-летний шофер не справился с управлением, Skoda Rapid врезалась в бордюр", - рассказали в Московском РОВД Бреста. Милицию таксист вызвал из ближайшего магазина.

После разбирательства материалы проверки по обоим фактам переданы в следственные органы для дачи правовой оценки действиям фигурантов. В обоих случаях мужчины были пьяны. Известно, что они ранее неоднократно судимы за имущественные преступления и привлекались к административной ответственности.-0-