В Орше пропала 16-летняя девушка

16 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. УВД Оршанского райисполкома устанавливает местонахождение несовершеннолетней Карины Дементей, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Девушка утром 15 декабря ушла из общежития и не вернулась. На вид ей около 16 лет, рост порядка 160 см, среднего телосложения, волосы окрашены в черный цвет, глаза светлые. Карина была одета в черную куртку, розово-серый шарф и черные кроссовки.

Милиция просит сообщать о местонахождении девушки по телефонам 8(0216) 51-88-26 , 8(029) 325-32-02 или 102.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома