В Орше водитель легковушки сбил подростка и скрылся

11 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше нашли водителя, который сбил на пешеходном переходе подростка и скрылся, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 10 ноября около 20.00 около дома №30 по улице К.Маркса. Водитель легкового автомобиля наехал на пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу подростка. В результате ДТП 16-летний парень получил серьезные травмы и был доставлен в Витебскую областную клиническую больницу. Водитель же с места происшествия скрылся. Правоохранители с помощью записей камер видеонаблюдения установили путь возможного следования автомобиля и марку легковушки, выяснили, что в момент аварии ею управлял житель Орши 1967 года рождения.

Госавтоинспекция напоминает, что за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он стал, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин (базовая величина в настоящее время составляет Br25,5) или лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет. ГАИ призывает всех водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге, не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.-0-