30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе женщину сбили две машины, она погибла. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП случилось 29 ноября около 18.30 на 54-м км дороги Смолевичи - Смиловичи - Правдинск - Шацк вблизи п. Дружный. "Мужчина на Citroen Xsara Picasso сбил находившуюся на проезжей части 50-летнюю женщину. От удара ее отбросило на встречную полосу. Там на нее наехал водитель Renault Megane. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте аварии", - рассказали в ГАИ.

Пешеход не была обозначена световозвращающими элементами. Оба водителя были трезвыми.-0-