В ошмянской спортшколе преподавал тренер с поддельным дипломом

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах тренер устроился в спортшколу, предоставив диплом университета, в котором никогда не учился. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Два года назад 52-летний мужчина устроился в спортивную школу в Ошмянах. Он преподавал тяжелую атлетику. Физическая подготовка и человеческие качества мужчины вопросов не вызывали. Но для работы с детьми необходимо было иметь специальное образование.

"Мужчина предоставил в администрацию школы диплом Абхазского университета. В начале 1990-х он пытался получить там заочное образование. Сотрудники Ошмянского РОВД направили в учебное заведение соответствующие запросы. Выяснилось, что обучение житель Ошмян там не проходил", - рассказали в милиции.

Также оказалось, что корочку тренеру помогли сделать знакомые. Сейчас действиям мужчины дается правовая оценка.-0-