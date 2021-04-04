В Ошмянском районе легковушка врезалась в дерево

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе в результате ДТП травмирована водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 3 апреля около 14.00. 26-летняя девушка на автомобиле "Ситроен" двигалась по маршруту Ошмяны - Анкуды. Вблизи деревни Микутяны на закруглении дороги влево водитель не справилась с управлением, выехала на правую обочину. В результате чего машину занесло, и та съехала в левый по ходу движения кювет, где врезалась в дерево.

Водитель с телесными повреждениями была доставлена в больницу.

Причины и иные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома