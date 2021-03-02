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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе мужчина отравился угарным газом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 3.50 поступило сообщение об обнаружении погибшего гражданина 1973 года рождения (место работы устанавливается), в жилом доме по ул. Зеленая Дубрава в агрогородке Станция Ошмяны Ошмянского района Гродненской области", - рассказали в пресс-службе.
Предполагаемая причина гибели - отравление угарным газом в результате преждевременного закрытия заслонки дымохода печи. -0-