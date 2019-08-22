В Ошмянском районе пенсионер получил серьезные ожоги, уснув с сигаретой

Фото Гродненского областного управления МЧС
22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе пенсионер уснул с сигаретой, после чего на нем загорелась одежда, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Днем 21 августа ошмянские спасатели приняли сообщение, что в приемное отделение центральной районной больницы поступил мужчина с термическими ожогами III степени живота и ног (5% тела). "Пострадавший - житель деревни Жупраны. 76-летний мужчина курил в доме и уснул. Вероятней всего, сигарета выпала из рук, от нее воспламенилась одежда", - рассказали в управлении.
Фото Гродненского областного управления МЧС
Мужчина успел сам потушить пламя, но получил ожоги.-0-