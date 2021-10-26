В Ошмянском районе супруги избивали приемных детей: уголовное дело направлено в суд

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ошмянского района направила в суд уголовное дело в отношении супругов, которым инкриминированы жестокое обращение с приемными детьми, применение к ним не связанных с насилием недопустимых способов воздействия, сопряженного с их унижением и повлекшего существенное ущемление прав и законных интересов подопечных, а также истязание и незаконное лишение свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Согласно материалам дела, 47-летняя женщина и 52-летний мужчина с сентября 2014 года являлись родителями-воспитателями детского дома семейного типа управления образования Ошмянского райисполкома. С 2016 года по июнь 2021 года обвиняемые в доме №4 по ул.Криничной в агрогородке Буденовка жестоко обращались с детьми, переданными им для воспитания: применяли к ним за различные провинности неоправданное и несоразмерное характеру поступков физическое насилие. В частности, супруги периодически наносили детям побои руками, ремнем, собачьим поводком, скакалкой. В одном из эпизодов они закрыли 5-летнюю девочку ночью в подвале дома. Заставляли неоднократно детей стоять продолжительное время в углу, а также "стоять в полтора" - опершись спиной к стене с полусогнутыми ногами определенное время.

Органы прокуратуры возбудили уголовное дело, которое для организации предварительного расследования передали в Ошмянский районный отдел Следственного комитета. Восемь несовершеннолетних детей (самой младшей на момент применения насилия было 10 месяцев) признаны потерпевшими.

После изучения материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с квалификацией содеянного по ст.176, ч.2 ст.154, ч.1 ст.183 УК.

Избранные ранее в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении мужчины - меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.

По фактам нарушений законодательства в деятельности органов опеки и попечительства, должностных лиц управления образования, ГУО "Социально-педагогический центр" и других учреждений прокуратура Ошмянского района внесла представление председателю Ошмянского райисполкома, в котором потребовала устранить выявленные нарушения в работе. После рассмотрения акта надзора 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-