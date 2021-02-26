В Ошмянском районе женщина получила ожоги при тушении пожара в доме

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе женщина получила ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в доме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское областное управление МЧС.
Информация о пожаре в агрогородке Краковка спасателям поступила 25 февраля около 21.30. Пытаясь самостоятельно потушить пламя, термические ожоги в I-III степени обеих рук и спины получила хозяйка 1990 года рождения. Женщину госпитализировали.
Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-