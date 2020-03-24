В Осиповичах легковушка сбила на переходе женщину и ребенка

Фото УВД Могилевского облисполкома
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах под колеса легковушки попали два пешехода, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла 23 марта около 17.40. За рулем Opel Vectra была 35-летняя жительница райцентра. Она ехала по ул.Юбилейной и при повороте налево на ул.Сумченко не уступила дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 58-летняя женщина и 8-летний мальчик получили травмы.
В УВД отметили, что и водитель, и пешеходы двигались на разрешающий сигнал светофора.-0-