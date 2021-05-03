В Осиповичах водитель сбила пешехода и скрылась

3 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах водитель сбила пешехода. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 2 мая около двух часов ночи. "Был совершен наезд на 38-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. После ДТП водитель с места происшествия скрылся",- говорится в сообщении.

Правоохранители установили водителя: 19-летняя жительница районного центра находилась за рулем Renault.

"Спустя 9 часов мужчина от полученных травм скончался", - отметила Ольга Чемоданова.

По факту ДТП проводится проверка.-0-