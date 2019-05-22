В Осиповичском районе пьяный водитель врезался в дом на угнанной машине

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе пьяный мужчина угнал у односельчанки "Пежо 406" и врезался на нем в жилой дом. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны МВД.

ДТП произошло в агрогородке Лапичи. После сообщения об аварии туда отправился наряд группы задержания Осиповичского отдела Департамента охраны. Выяснилось, что разбитый "Пежо 406" принадлежит жительнице деревни Ручей. Машину угнал ее 26-летний односельчанин, который затем врезался в жилой дом.

"На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного Осиповичский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК (угон)", - проинформировали в департаменте. Мужчина ранее дважды судим за угон и кражу.-0-