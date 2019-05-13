Нетрезвый бомж разъезжал по Гродно на угнанной машине

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчину без определенного места жительства задержали за рулем угнанного автомобиля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Днем 12 мая в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о том, что за рулем одного из автомобилей может находиться нетрезвый водитель. Ближайшие наряды тут же направились на место. Подозрительное авто остановили на улице Щорса.

"Оказалось, что водитель действительно пьян. Концентрация алкоголя в его крови превысила 1,7 промилле. Документов на машину у мужчины при себе не было, также отсутствовало право управления транспортным средством и документы, удостоверяющие личность", - рассказали в милиции.

Выяснилось, что мужчина 1969 года рождения машину попросту угнал. Сам же он не имеет определенного места жительства и рода занятий. По статье "Угон" возбуждено уголовное дело.-0-