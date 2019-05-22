В Островецком районе на автобоях бетонное заграждение опрокинулось на зрителя

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе 52-летний мужчина получил тяжелую травму ноги во время "Автобоев на выживание". Районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Автобои проходили 18 мая в деревне Трайги Островецкого района. "После столкновения двух автомобилей под управлением 22-летнего и 31-летнего участников, транспортное средство первого ударилось в защитное бетонное заграждение. В результате этот бетонный блок опрокинулся и травмировал находившегося за ним мужчину. Сообщение об этом поступило в органы внутренних дел около 19.20 из учреждения здравоохранения", - рассказал Сергей Шершеневич.

По предварительным данным, полученные мужчиной телесные повреждения относятся к тяжким, но окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Для дачи правовой оценки случившемуся следователи осмотрели место происшествия. Опрашиваются руководство и организаторы мероприятия, а также очевидцы. Изъяты автомобили, столкновение которых привело к падению защитного ограждения. Следователи изучают также документацию, относящуюся к организации массового мероприятия, какие меры были приняты для обеспечения безопасности участников и зрителей. Устанавливаются обстоятельства, при которых потерпевший находился в опасной зоне. Проводятся другие проверочные и процессуальные действия, направленные на установление причин и условий произошедшего. Проверка продолжается.-0-

Фото УСК по Гродненской области