В Островецком районе с поличным задержали мужчин, сливающих топливо из тракторов

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе с поличным задержали четверых мужчин, которые слили из тракторов дизтопливо. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мужчины, жители Островецкого и Сморгонского районов, ближе к вечеру приехали в один из карьеров. Там из двух тракторов они слили около 450 л дизтоплива.

"К определенному времени туда на микроавтобусе приехал покупатель. Топливо, разлитое в пластиковые канистры, перегрузили в транспортное средство", - рассказали в милиции. Сделку сорвали оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Островецкого райотдела милиции.

Сейчас по статье "Присвоение либо растрата" возбуждено уголовное дело.-0-