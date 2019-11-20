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20 ноября 2019, 08:51

В Островце пройдет суд по делу о контрабанде 290 кг гашиша

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Фото из архива
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20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в суде Островецкого района начинается рассмотрение уголовного дела в отношении россиянина за попытку ввоза в Беларусь 290 кг гашиша, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Гражданин Российской Федерации обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере и совершенные группой лиц) и ч.2 ст. 328-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Дело расследовало Управление Следственного комитета по Гродненской области. Как сообщалось, мужчина на автомобиле пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". Во время таможенного контроля в машине обнаружили тайник с 290 кг гашиша. Наркотики предназначались для сбыта на территории России.

Во время расследования уголовного дела следователем были назначены химическая, дактилоскопическая, генотипоскопическая, судебно-психиатрическая экспертизы. Осмотрен автомобиль, на котором передвигался обвиняемый, изъяты и осмотрены средства связи, иная техника. Эксперты УГКСЭ по Гродненской области провели сложную многообъектную экспертизу наркотических средств и психотропных веществ. Согласно заключению экспертов, предоставленные на исследование более чем 3 тыс. плиток являются опасным наркотическим средством гашишем.

При расследовании дела следователем направлялось поручение об оказании правовой помощи компетентным органам РФ, велась активная совместная работа с Интерполом.-0-

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