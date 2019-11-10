В Петриковском районе при ДТП пострадал ребенок

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 10-летняя девочка, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о ДТП на трассе М10 возле деревни Хусное поступило 9 ноября в 4.20 в центр оперативного управления Петриковского районного отдела по ЧС от дежурного по РОВД.

В результате ДТП оказалась зажата пассажирка 2009 года рождения. Работники МЧС деблокировали девочку при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента "Вебер". Пострадавшая с различными переломами госпитализирована в районную больницу.-0-

Фото МЧС