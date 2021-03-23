В Пинске автобус с пассажирами съехал в кювет из-за недомогания водителя

Фото УВД Брестского облисполкома
23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске рейсовый автобус съехал в кювет: пассажиры не пострадали, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 10.00 на улице Достоевского. Рейсовый автобус под управлением 49-летнего водителя двигался по маршруту №34 Больница - Жилгородок. По предварительной информации, мужчина почувствовал недомогание и потерял контроль над управлением. Автобус съехал в кювет. В салоне находились 8 пассажиров, никто из них не пострадал.
Водителя доставили в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. Причины и условия произошедшего устанавливаются.-0-