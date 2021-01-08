8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске и Смолевичском районе при ДТП погибли пешеходы, ГАИ призывает участников дорожного движения к повышенному вниманию. Об этом проинформировала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, около 20.30 7 января в Пинске на ул.Первомайской 22-летний водитель Renault Megane сбил 49-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.

Второй инцидент произошел вчера около 20.15 в Смолевичском районе возле деревни Плиса. 27-летний водитель Renault Sandero, который ехал в направлении Смолевичей, сбил на проезжей части 44-летнего местного жителя. Водитель был трезв, а пешеход, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения и не был обозначен световозвращающим элементом.

Оба пешехода скончались на месте ДТП от полученных травм. "Главное управление ГАИ МВД обращается к участникам дорожного движения. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения и дистанцию до идущего впереди автотранспорта, избегать резких торможений и по возможности не совершать обгон. Будьте предельно внимательны при движении в населенных пунктах. Подъезжая к нерегулируемым пешеходным переходам, снижайте скорость вплоть до остановки", - призвали в ведомстве.

Пешеходам следует переходить дорогу по переходу и только на разрешающий сигнал светофора, убедившись в том, что это безопасно. Также необходимо обозначить себя световозвращающими элементами в темное время суток.-0-