В Пинске легковушка сбила женщину на переходе

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 14 февраля на регулируемом пешеходном переходе был совершен наезд на женщину, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла около 20.20. По предварительной информации, 50-летний пинчанин двигался на автомобиле "Лада Ларгус" по правой полосе улицы Брестской. На перекрестке с ул. Революционной он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 53-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

Женщина с травмами была госпитализирована в больницу, где ночью умерла. Проводится проверка.-0-