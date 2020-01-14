В Пинске ввели карантин из-за бешеных животных

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Карантин по бешенству ввели на всей территории Пинска. Такая информация размещена на официальном сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА.

В последнее время в Пинске обострилась ситуация по бешенству среди животных. В городе зафиксированы четыре случая заболевания бешенством - у енота, лисы и двух собак. В 2019 году в микрорайонах были выявлены два очага бешенства и введен локальный ветеринарный карантин. Последний случай произошел 4 января. В ветеринарную службу обратилась жительница ул.Валовой, которую укусил домашний питомец. Анализ показал, что у собаки бешенство. В связи с этим Пинский горисполком принял решение о наложении карантина на всю территорию города.

Также принят план по предотвращению распространения смертельного вируса. Среди основных мер профилактики и защиты от бешенства на первом месте стоит вакцинация домашних животных. Владельцам собак, кошек, других животных напоминают о необходимости привить их в ветеринарных учреждениях города. О всех изменениях в поведении домашних питомцев, их заболевании или внезапной гибели следует обязательно сообщать в городскую ветеринарную станцию.

Специалисты также советуют избегать контактов с дикими и бездомными животными (не нужно их гладить, брать на руки, играть, кормить). При обнаружении безнадзорных животных или их трупов следует немедленно сообщать в службу отлова ЖКХ.

На днях карантин по бешенству введен в трех населенных пунктах Кобринского района.-0-