В Пинске задержали поджигателей подземных мусорных контейнеров

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске задержаны поджигатели подземных мусорных контейнеров, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сообщения о возгорании в городе нескольких заглубленных мусорных контейнеров стали поступать в дежурную часть ГОВД ночью 7 октября. Всего было зарегистрировано четыре подобных факта. При этом один контейнер был полностью уничтожен огнем, другой из-за повреждений также был выведен из эксплуатации, у двух были следы возгорания. Обстоятельства указывали на умышленный поджог.

Оперативники отдела уголовного розыска установили личности и задержали пироманов. Ими оказались двое молодых людей, 24 и 18 лет, жители Пинска и Пинского района. В ту ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по пути в магазин за спиртными напитками молодые люди стали поджигать бумагу и бросать ее в мусорные контейнеры. Причины своего поведения фигуранты пояснить не смогли. Городскому коммунальному хозяйству нанесен ущерб на более Br3 тыс. без учета восстановительных работ.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за хулиганство.-0-