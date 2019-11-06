6 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке горела маршрутка. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Загорание микроавтобуса "Форд Транзит" произошло по улице Хруцкого. Сообщение об этом поступило на горячую линию 101 вечером 5 ноября. Когда спасатели прибыли к месту сообщения, внутри салона наблюдалось сильное задымление. Огнем в автомобиле повреждены панель, салон и моторный отсек.

На момент ЧП в маршрутке людей не было, машина находилась на стоянке.

Причина пожара устанавливается. Основная версия - короткое замыкание электропроводки.-0-