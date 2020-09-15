В Полоцке мужчина украл из магазина сапог и рюкзак

15 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке 24-летний молодой человек пытался похитить из обувного магазина женские сапоги и рюкзак, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Мужчина хотел купить подарок для своей возлюбленной. Он пришел в магазин и, найдя подходящую модель, обратился к продавцу. Та рассказала, что действует акция, по которой вторая покупка обойдется в полцены. Обрадованный покупатель взял еще рюкзак и, набрав товара почти на Br600, отправился к кассе. Жителю Полоцка еще предложили оформить скидочную карту. Пока продавец записывала данные, молодой человек попытался убежать из магазина.

"На беду подозреваемого он поскользнулся и потерял из коробки один сапог. Боясь быть задержанным сотрудниками магазина, злоумышленник не стал поднимать его и продолжил побег. На улице молодой человек выбросил уже не нужный второй сапог", - отметил Виталий Сапроненко.

Вскоре милиционеры быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело.-0-