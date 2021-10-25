25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке при пожаре дома пострадал мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре частного дома в Полоцке на ул. Я.Купалы поступило в службу спасения 24 октября в 23.46. Хозяин дома 1973 года рождения на момент возникновения пожара находился в доме. Обнаружив возгорание, он покинул дом самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. После осмотра медиками с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" и ожогами верхних конечностей 1-2 степени тяжести (12% тела) пострадавший был госпитализирован.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены стены дома, имущество, закопчено потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома.-0-