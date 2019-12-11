11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке во время перевозки уронили главную елку города, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Инцидент произошел сегодня на улице Евфросинии Полоцкой в 14.10. Во время перевозки порвался трос - часть елки съехала с прицепа тягача, который вез пушистую красавицу для установки в центре города. Из-за этого образовалась пробка. Рабочие и сотрудники ГАИ возобновили движение на улице примерно через 20 минут.-0-