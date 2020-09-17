В Полоцком районе браконьер напал на сотрудника природоохраны

17 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцком районе браконьер, застигнутый на месте незаконной рыбалки, напал на сотрудника природоохраны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Происшествие случилось 1 сентября. В инспекцию охраны животного и растительного мира поступила информация о том, что двое мужчин на озере Белое достают рыбу из сетей. На место выехал сотрудник природоохраны и застиг двух нарушителей за незаконным занятием. Тогда один из них, 30-летний рыбак, попытался выбросить в озеро незаконный улов, после чего нанес инспектору несколько ударов и распылил в его сторону перцовый баллончик. Второй рыбак наблюдал за происходящим, а позже скрылся с места преступления. Сотруднику инспекции удалось вызвать милицию. Вскоре мужчины были задержаны.

Жителю Полоцка предъявили обвинение в совершении насилия в отношении лица, исполняющего служебные обязанности, и незаконной добыче рыбы по ч.1 ст.366 и ч.4 ст.281 УК. Он содержится под стражей. Второй рыбак признан подозреваемым и допрошен об обстоятельствах произошедшего. -0-