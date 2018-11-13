13 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе перевернулся УАЗ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

Авария произошла сегодня утром. Водитель пассажирского УАЗ возле деревни Бараново не выбрал безопасную скорость движения, вошел в боковой занос и опрокинулся. В результате ДТП пострадал 40-летний пассажир, его госпитализировали с переломом позвоночника.

По факту аварии проводится проверка.

ГАИ напоминает о повышенных мерах безопасности во время вождения автомобиля и необходимости учитывать изменяющиеся погодные условия.-0-