13 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе перевернулся УАЗ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня утром. Водитель пассажирского УАЗ возле деревни Бараново не выбрал безопасную скорость движения, вошел в боковой занос и опрокинулся. В результате ДТП пострадал 40-летний пассажир, его госпитализировали с переломом позвоночника.
По факту аварии проводится проверка.
ГАИ напоминает о повышенных мерах безопасности во время вождения автомобиля и необходимости учитывать изменяющиеся погодные условия.-0-
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