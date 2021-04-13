В Полоцком районе подросток пытался на мотоцикле скрыться от ГАИ

13 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний водитель пытался скрыться от ГАИ в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в агрогородке Захарничи. Внимание сотрудников ДПС привлек молодой человек на мотоцикле. На вид водитель был похож на подростка. Сотрудники подали звуковой сигнал для остановки, однако парень увеличил скорость и пытался скрыться.

Родителям мальчика грозит административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа.-0-